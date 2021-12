Shovel Knight Pocket Dungeon krijgt launch-trailer

Puzzel met Shovel Knight in een nieuw avontuur!

Half augustus werd Shovel Knight Pocket Dungeon aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. Deze game is vanaf nu verkrijgbaar in de eShop. Vanwege de release heeft Nintendo een launch-trailer gedeeld. Bekijk dit filmpje onderaan dit artikel.

Shovel Knight Pocket Dungeon is een supersnel puzzelspel waar je veel actie en dungeon crawling kunt verwachten. Het is een nieuw avontuur waarbij je deels het ondergrondse ontdekt en deels puzzelt voor je leven. Kies uit 10 verschillende helden, elk met hun eigen unieke vaardigheden, om mee te spelen. Neem het op tegen eindbazen, puzzel grote aanvallen bij elkaar of neem het tegen andere spelers in 2 player competative mode.