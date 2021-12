[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 50

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

One Hand Clapping

Verschijnt op: 14 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

One Hand Clapping is een 2D-pltformergame waarbij jouw stem de sleutel is tot succes! Puzzels zijn op te lossen door in de microfoon te zingen of neuriën. De wereld is levendig en veranderlijk, waarbij vertrouwen opbouwen op jouw eigen stem een belangrijke factor is om puzzels op te kunnen lossen. Leer op jouw eigen tempo om te gaan met verschillende geluiden, vecht tegen de stilte en zing jouw eigen lied!

Trash Quest

Verschijnt op: 16 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

In Trash Quest kruip je in de huid van een heel schattig harig wezentje: namelijk een wasbeer! Trash Quest is een metroidvania-platformgame waarbij je één doel hebt: op zoek gaan naar al het vuil en prullenbakken. Het spel speelt zich af op een ruimteschip. Verken dit grote doolhof en versla tegenstanders die op jouw pad komen. Er is enkel één grote uitdaging in dit spelletje: wanneer je verslagen bent kom je ALTIJD weer terug op dezelfde plek, er zijn namelijk geen checkpoints. Kan jij die frustratie aan?

OMNO

Verschijnt op: 16 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

OMNO is een spel waarbij de omgeving je kan betoveren! Waan je op verschillende locaties die allemaal een eigen stemming uitstralen, ontdek en beleef. OMNO is een single-player avontuur waarbij je puzzels oplost, geheimen ontrafelt en obstakels overwint in de wondere wereld. De kracht van een verloren beschaving zorgt voor een avontuur door bossen, woestijnen, toendra’s en zelfs door de wolken!