Grand Mountain Adventure: Wonderlands komt naar de Switch

In de loop van volgend jaar kunnen we deze mobiele titel ook op Nintendo's hybride console verwachten.

Grand Mountain Adventure: Wonderlands is een game die al in 2019 voor mobiele platformen verscheen. En terwijl de titel inmiddels wereldwijd al meer dan 8 miljoen keer is gedownload, heeft Microids bekendgemaakt dat het spel in de loop van 2022 ook naar de Nintendo Switch zal komen.

Grand Mountain Adventure: Wonderlands is ontwikkeld door de Zweedse studio Toppluva en is een open wereld ski- en snowboardspel. In de game kun je bergen verkennen waar je honderden uitdagingen kunt vinden om aan te gaan. De Nintendo Switch-versie zal onder andere sterk verbeterde graphics krijgen alsmede lokale multiplayer én nieuwe bergen om te ontdekken. Onderstaande trailer van Grand Mountain Adventure: Wonderlands geeft je alvast een indruk van de game.