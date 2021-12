Bekijk nieuwe gameplaybeelden van Monopoly Madness

Chaotische multiplayer actie met een Monopoly-sausje

Sinds eind vorige week is Monopoly Madness verkrijgbaar voor verschillende platformen, waaronder de Nintendo Switch. In een nieuwe video kun je bijna een kwartier aan gameplaybeelden van de game bekijken. Twijfel je na het zien van de beelden nog steeds om de game te halen? Binnenkort verschijnt onze review online!

Monopoly Madness speelt overigens behoorlijk anders dan de traditionele game. Net zoals dat bij Monopoly ook het geval is, koop je in dit vastgoedspel verschillende eigendommen die je uiteindelijk kunt upgraden. Het spelbord is ditmaal verleden tijd, want in Monpoly Madness zwerf je door de straten van Monopoly Town. Omdat Mr. Monopoly lekker aan het genieten is van zijn welverdiende vakantie, neem jij het heft in eigen handen om zijn rol tijdelijk te vervangen. De titel wordt nog gekker gemaakt door alle chaotische en onverwachte gebeurtenissen door de Algemeen Fonds-kaarten.