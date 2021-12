Redout 2 scheurt volgend jaar naar de Switch

Het tweede deel van deze futuristische racer komt naar Nintendo's hybride console.

Fans van futuristische racegames zoals Wipeout, Fast RMX en natuurlijk Nintendo’s beroemde serie F-Zero kunnen uitkijken naar een nieuwe game: Redout 2. Deze game is het vervolg op de originele titel van 34BigThings en is officieel aangekondigd tijdens Saber Interactive’s nieuwste games-showcase. De game komt in 2022 uit en zal ook naar de Nintendo Switch komen.

Redout 2 belooft razendsnelle races, verbluffende beelden en een geweldige soundtrack te bieden. De game is daarnaast een eerbetoon aan klassieke arcade racegames. Naast een uitgebreide singleplayer-campagne biedt Redout 2 ook multiplayer met diepgaande besturing die je tevens kunt aanpassen. De eerste trailer van Redout 2 kun je hieronder bekijken.