[Review] Big Brain Academy: Knappe Koppen

Word jij de nieuwe Einstein?

In 2005 kwam het eerste ‘Big Brain’-spel van Nintendo uit, deze was te spelen op de Nintendo DS. Al vrij snel werd het een populaire serie waarin jouw intelligentie wordt getest. Door het oplossen van mini-puzzels vertelt het spel jouw sterke en zwakke punten en soms zelfs jouw hersenleeftijd. Big Brain Academy: Knappe Koppen, of in het Engels ‘Brain vs. Brain’ is de nieuwste titel in de serie en de eerste die uit is gebracht op de Nintendo Switch. Daily Nintendo kreeg de mogelijkheid om het spel uit te proberen voor jullie! Vera ging de uitdaging aan.

Test jouw kennis!

Er zijn in het begin twéé opties om uit te kiezen: solo of ‘party’, waarbij je dus met meerdere personen kan spelen. Om maar te starten met de veilige optie, koos ik voor solo. Het maken van een karakter is best wel leuk ondanks dat het simpel is: je kiest een huidskleur, kapsel, haarkleur en outfit die je later altijd kan veranderen. Outfits en accessoires verzamel je door munten te verdienen, elke 10 munten is één cadeautje waarin dus een outfit of accessoire zit. De munten verdien je door lekker bezig te zijn met de puzzels.



Na het kiezen van solo-game, kies je voor oefenen, ghost clash of test. Wanneer je bij het oefenen overal een gouden medaille gehaald hebt krijg je de nieuwe optie ‘super practice’: super oefenen dus. Hierbij is het niveau gelijk iets hoger en start je niet met hele simpele puzzels. Er zijn vijf categorieën: identify, memorize, analyze, compute en visualize. Alle categorieën bestaan uit vijf minigames. Allemaal zorgen ze dus voor een andere training. De puzzels zijn erg leuk, een aantal voorbeelden zijn ‘fast focus’ waarbij een dier langzaam zichtbaar wordt en jij zo snel mogelijk moet raden welke het is, ‘Reverse retention’ waarbij je in omgekeerde volgorde een rijtje cijfers moet onthouden, ‘Cubegame’ waarbij je zo snel mogelijk moet tellen hoeveel kubussen zichtbaar zijn in het scherm, ‘Balloon Burst’ waarbij je de ballonnen lek moet prikken op volgorde van het kleinste getal naar het grootste getal en ‘Train turn’ voor de visualisatie waarbij je moet aangeven hoe een voorwerp er uit zou moeten zien vanuit een andere hoek. Alle spelletjes zijn erg leuk om te doen, al is de een lastiger dan de ander en duurde het bij mij even voordat ik bij alles een gouden medaille had gehaald.

Wanneer je genoeg hebt geoefend is het tijd om jouw kennis te testen tijdens het examen! Hierbij krijg je van elke categorie een random spelletje en aan het einde kan je zien hoe goed je op elk vlak scoort en waar je beter nog even verder mee kan oefenen.

Ghost Clash en Party

Hoewel Ghost Clash bij de optie solo staat, is het een soort multiplayer-game. Je gaat hierbij de strijd aan met iemand op het wereld wijde web, een vriend of familie die het spel al eerder gespeeld heeft. Je speelt dus tegen een ‘spook’, omdat de ander al eerder heeft gespeeld. Op deze manier kan je elkaar dus uitdagen zonder tegelijk online te zijn!

Bij de party mogelijkheid kan je met 2 tot 4 spelers aan de slag. Bij 2 spelers is het mogelijk om de Nintendo Switch als handheld neer te leggen en tegenover elkaar te spelen of door gewoon met een controller spelen (of de Joy-Cons). Bij 3 of 4 spelers is het enkel mogelijk om met knoppen te spelen in plaats van het touchscreen. Helaas heb ik deze modus zelf nog niet uitgeprobeerd, maar de opties die je krijgt zijn het draaien van een groot rad waarbij toeval één van de 25 spelletjes kiest, of een spel kiest per categorie. Vervolgens kies je 1 tot 5 matches, wat inhoudt dat je 1 tot 5 spelletjes gaat spelen tegen elkaar. Wanneer je al wat beter bent kan je kiezen om het startniveau op te schroeven voor één of meer spelers.

Een beetje melig

Hoewel het écht een goed spel is, is het allemaal wel een beetje melig hoor: drukke hoge stemmetjes in de achtergrondmuziek, felle kleuren en ronde vormen. Het is eigenlijk wel een beetje kinderlijk om te zien. Ondanks dat heb je uren ‘party’ speelplezier als je een beetje competitief bent. Wel kan ik me voorstellen dat je er op den duur een beetje klaar mee bent, als je alle 25 spellen tot in de puntjes kent.

Conclusie

Het is weer één van de gezellige vrolijke spellen die Nintendo heeft uitgebracht. Doordat er 25 spelletjes zijn in totaal met elk de mogelijkheid om er nog veel beter in te worden ben je ook niet zomaar uitgespeeld. En ben je klaar voor multiplayer? Dan kan je kiezen om met maximaal 4 personen in party modus te spelen. Het is ook mogelijk om online tegen elkaar te spelen in Ghost Clash-modus zonder dat je tegelijk online bent, wat wel heel tof is. Kortom: wederom een erg gezellig spel van Nintendo voor het hele gezin!

+ 25 minigames waarbij je jouw vaardigheden test en laat groeien

+ Neem het lokaal op met maximaal 4 spelers

+ Ghost Clash-modus zorgt ervoor dat je online tegen elkaar kan spelen zonder dat je tegelijk online bent

– Als je de 25 spellen van top tot teen onder de knie hebt valt er niet meer zo veel te doen

DN-Score: 7,5