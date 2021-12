Nieuwe trailer voor The Lord of the Rings: Gollum tijdens The Game Awards

Tijdens The Game Awards is vannacht een gloednieuwe trailer getoond

The Lord of the Rings: Gollum werd in augustus vorig jaar voor de Nintendo Switch aangekondigd en eerder dit jaar werd bekend dat we nog wel tot ergens in 2022 moeten wachten op de game. Tijdens The Game Awards is deze nacht een gloednieuwe trailer getoond. Een iets concretere releasedatum werd nog steeds niet onthuld waardoor we nog steeds niets meer weten dan dat de release ergens volgend jaar zal zijn.

De game draait om Gollum, het personage uit de Lord of the Rings boeken. Golumm heeft de Ring een geruime tijd in zijn bezit gehad, en hij doet er alles aan om deze weer terug te krijgen. De game wordt een stealth action-adventure game en als Gollum sluip je door een wereld uit The Lord of the Rings. Hoe dat eruit ziet kun je ook in onderstaande video zien.