Japans programma toont Legends Arceus beelden

Er zijn echte gameplaybeelden opgedoken van Legends Arceus.

Er is een nieuwe korte video verschenen waarin een Japans programma aan de slag gaat met Pokémon Legends Arceus. Het spel kreeg vannacht nog een nieuwe trailer waarin een Hisuian Voltorb werd onthuld, maar dit zijn daadwerkelijk gameplaybeelden.

In de beelden die totaal iets meer dan een minuut duren is onder andere te zien hoe een nietsvermoedende Pokémon wordt gevangen en hoe een gevecht wordt gestart. Opvallend is dat wanneer je geen Pokémon gebruikt, het vangen van een Pokémon wel experience points geeft voor je Pokémon.