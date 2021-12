Hisuian Voltorb “schokkende” onthulling

Zoals verwacht is daar de nieuwe Voltorb variant.

Surprise Surprise Voltorb krijgt een nieuwe vorm. Na een redelijk duidelijke tease eerder vandaag is die nu bevestigd. In een korte video onthuld The Pokémon Company het nieuwe uiterlijk en type van de balvormige Pokémon. In tegenstelling tot zijn Kanto tegenhanger is deze Voltorb niet helemaal rond en heeft die meer weg van de ouderwetse Poké Balls die in Legends Arceus zitten.

Bovendien heeft die het type Electric/Grass gekregen dus hij zal ook net wat anders in elkaar zitten. Een evolutie van Voltorb is nog niet onthuld. Hier zullen we dus nog even op moeten wachten. Ondertussen kun je wel alvast Voltorb kort in actie zien.