Fighting game Persona 4 Arena Ultimax onderweg naar de Switch

Knokken met de personages uit Persona 4

Fighting Game Persona 4 Arena Ultimax is onderweg naar de Switch. Dat heeft Atlus tijdens The Game Awards 2021 bekend gemaakt. Deze titel komt oorspronkelijk alweer uit 2013, waar de game eerst alleen in arcades verscheen. Later verscheen hij ook op de Playstation3 en Xbox 360. En nu, bijna 10 jaar later, verschijnt de game dus ook op de Switch. Vanaf 17 maart 2022 zullen we hiermee aan de slag kunnen. De aankondigingstrailer kun je hieronder bekijken.

ATlus heeft tevens bevestigd dat alle eerder uitgekomen content aanwezig zal zijn in de game. Dat is dus inclusief het originele Persona 4 Arena verhaal. Dual audio wordt daarnaast ondersteund zodat men kan kiezen tussen Japanse en Engelse stemmen. Als laatst is bevestigd dat de port gebaseerd is op de 2.50 arcade versie van Persona 4: Arena Ultimax 2. Deze versie is dus nog niet eerder op de consoles verschenen.

Het verhaal van Persona 4 Arena Ultimax gaat verder met de helden van Persona 4. Terwijl ze nog steeds op zoek zijn naar de mysterieuze drijvende kracht achter alles wat er gebeurde verschijnt the Midnight Channel weer op tv in de stad Inaba. En nu het zich afspeelt in de echte wereld is het nog gekker dan het al was! Een heel leger schaduwen valt aan… wie zit hier toch achter?