Banjo-Kazooie komt in januari naar Nintendo Switch Online

Na 23 jaar zijn ze weer terug!

Ze komen eraan! Banjo-Kazooie zal in januari 2022 worden uitgebracht op Nintendo Switch Online. Deze fantastische N64-platformer van Rare wordt voor het eerst in 23 jaar weer beschikbaar gemaakt op een Nintendo console. Banjo en Kazooie kwamen twee jaar geleden al naar Super Smash Bros. Ultimate via de eerste Fighters Pass. Nu kan je hun eerste avontuur dus ook eindelijk op de Switch spelen. Rare heeft een enorme hoeveelheid fantastische spellen gemaakt voor de N64, zoals Goldeneye 007, Conker’s Bad Fur Day en Perfect Dark. Het is hopen dat sommige van deze spelen uiteindelijk ook onderdeel van Nintendo Switch Online kunnen worden.

Vergeet trouwens niet dat Paper Mario vandaag wordt toegevoegd aan Nintendo Switch Online. Hoewel je nog iets langer moet wachten op Banjo-Kazooie, is er vandaag dus al wel iets nieuws beschikbaar. Kijk je ernaar uit om Banjo-Kazooie te spelen? Welke andere N64-spellen zou je graag op Nintendo Switch Online willen zien? Laat het ons weten in de reacties!