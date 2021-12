A Plague Tale: Requiem gameplay trailer

Overleef samen met jouw broer in dit adembenemende verhaal

Uitgeverij Asobo Studio en ontwikkelaar Focus Entertainment hebben een nieuwe trailer uitgebracht voor A Plague Tale: Requiem. Het vervolg op A Plague Tale: Innocence zal net als haar voorganger als cloud game uitgebracht worden voor Nintendo Switch. In juni maakten de uitgeverij en ontwikkelaars dit nieuws al bekend met een release trailer, het spel zal in 2022 verschijnen.

In de nieuwe spannende gameplay trailer zijn duistere scenes te zien van de hoofdrolspeler in ruige omgevingen met tegenstanders die uitgeschakeld moeten worden. Wat gelijk opvalt is de adembenemende vormgeving. De hoofdrolspeler is een vrouw genaamd Amicia, die met haar broer Hugo op een gevaarlijk avontuur gaat, waarbij overleven een vereiste is.