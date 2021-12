Zelda Reorchestrated is terug in volle glorie

Bijna tien jaar na het verdwijnen van Zelda Reorchestrated is het tijd voor een Second Quest.

Bijna tien jaar geleden verdween Zelda Reorchestrated (ZREO) van het podium, voornamelijk ook vanwege monetaire problemen. ZREO was ondanks de prachtige versies van Zelda-muziek die ze uitbrachten niet sustainable. Nu zijn ze echter in volle glorie terug met ZREO: Second Quest. Het doel? Hetzelfde als eerder: hoge kwaliteit orkestrale arrangementen maken van Zelda-muziek.

Vanaf 10 december zal de eerste track verschijnen op Bandcamp en vanaf 12:00 CEST op 17 december verschijnt het nummer op streamingdiensten. De track is een uitvoering van Hyrule Field uit Ocarina of Time en wordt gespeeld door het strijkkwartet ATLYS.

COVID-productie

Hyrule Field feat. ATLYS is volledig tijdens de pandemie gemaakt. Mensen van over de hele wereld hebben hier hard aan gewerkt tijdens de vele maatregelen. Oorspronkelijk had de componist, Ari Fisher, twee violen in gedachten voor het nummer, maar producers Samuel Ferrara (bedenker originele ZREO) en Jeron More (producer van onder andere Symphony of the Goddesses) hadden een ander idee. Op aandringen van hun is er besloten een strijkkwartet te gebruiken. Hiervoor heeft Fisher gekozen voor ATLYS.

ATLYS is the only group I’ve met that truly understands my music; an ensemble of friends that I trust musically and professionally, and I have dedicated this piece to ATLYS for their inspiration and loyal friendship. Ari Fisher

Sabrina Tabby van ATLYS was ook erg te spreken over de muziek zo vond ze het opwindend om de klassieker opnieuw uit te brengen met puur violen. Daarnaast was ze ook erg te spreken over de passie en liefde voor het project vanaf Fisher.

It is so vividly apparent how much heart Ari and Sam have poured into this project and makes it effortless for us to do the same. This is just the beginning! Sabrina Tabby

Om een goed idee te krijgen van wat ZREO maakte kun je onderstaande video van één van hun nummers beluisteren.