The Pokémon Company teased een Legends Arceus onthulling

The Pokémon Company geeft hints naar een aankondiging, waarschijnlijk een nieuwe Hisuian Pokémon .

Op de hoofdpagina van de Pokémon Legends Arceus site is er iets bijzonders aan de hand. Ball Guy van Sword & Shield heeft veel Poké Balls laten vallen en de site ligt er nu vol mee. Als bezoeker wordt je gevraagd om te helpen opruimen en dat doe je door op de verschillende soorten Poké Balls te klikken.

Het opvallende is dat twee van de drie soorten gewoon weg te klikken zijn zonder problemen. Echter wanneer je meerdere normale aanklikt, zul je verrast worden met een explosie. Wat dit exact inhoudt, is dus nog niet onthuld, maar wat zeer waarschijnlijk is, is dat er een Hisuian vorm van een oude bekende geteased wordt. Want welke Pokémon lijkt nou op een Poké Balle en explodeert? Juist Voltorb.

Mocht je de site gewoon willen bezoeken kun je bovenaan een vakje reduce motion aanklikken en dan verdwijnen de ballen.