[Review] Monster Rancher 1 & 2 DX – Leuk voor de fans

Monster Rancher is eindelijk terug van weggeweest, maar zal deze heruitgave goed genoeg zijn?

Je hebt ooit van de naam Monster Rancher gehoord, of totaal niet. In de tijd dat spellen zoals Pokémon en Digimon populair waren, probeerde Monster Rancher ook een plekje op de markt te veroveren. Dit deed het door vele verschillende soorten games, een anime serie en zelfs een kaartspel uit te brengen. Ondanks dat is de Monster Rancher-serie een stuk minder populair in het Westen, maar toch is de gameplay vrij origineel. Vanaf vandaag is zowel het eerste als het tweede deel te spelen in één collectie op meerdere apparaten, waaronder de Nintendo Switch. Zal deze heruitgave wat mij betreft het begin worden van een nieuwe start voor Monster Rancher? Je leest het in deze review.

CD’s komen helaas niet meer van pas

In Monster Rancher 1 & 2 DX begin je na het zien van een uitgebreid openingsfilmpje met het kiezen van jouw eigen monster. Alle monsters hebben elk hun voor- en nadelen en kunnen op verschillende manieren worden gekozen. Het is namelijk mogelijk om heel gemakkelijk een monster op de markt te kopen, maar je kunt er ook zelf eentje creëren door middel van muziek. Toen Monster Rancher 1 en Monster Rancher 2 uitkwamen op de Playstation in 1997 en 1999 waren CD’s natuurlijk helemaal in en daarom kon je op die manier jouw eigen monsters maken. Hoewel dit naar mijn mening nog steeds een gaaf idee is, passen er natuurlijk geen CD’s in de Nintendo Switch. Dat is dan ook precies de reden waarom ontwikkelaar en uitgever Koei Temco iets anders heeft verzonnen en dat zonder het originele idee in de prullenbak te gooien. Monster Rancher 1 & 2 DX heeft nu namelijk een database vol met verschillende liedjes van artiesten waaruit je kunt kiezen. Dit werkt trouwens prima en door de database zijn er ook nieuwe monsters beschikbaar, maar fans van deze games zullen de magie wel missen.

Monster Rancher 1

Monster Rancher 2

Een leuk vechtsysteem, zelfs voor deze tijd!

Omdat je als beginneling natuurlijk niet alles zelf kunt doen word je in beide spellen voorgesteld aan een assistent. De manier hoe Monster Rancher 2 dit aanpakt vind ik net iets leuker. Aan het begin van dat spel krijg je namelijk een vragenlijst voorgeschoteld, waardoor de perfecte assistent voor de speler gekozen wordt. Hier heb je trouwens verder niks aan omdat je niet kunt communiceren met jouw assistent, maar de introductie wordt daardoor wel leuker. Zowel Monster Rancher 1 als Monster Rancher 2 hebben een interessante manier om de monsters te trainen. Je moet jouw monster namelijk naar werk sturen waar het vaardigheden leert en sterker wordt door verschillende taken uit te voeren. Het monster kun je als speler trouwens niet helpen en in plaats daarvan krijg je een korte animatie te zien of het monster goed zijn best heeft gedaan. Hieruit blijkt dat de spellen wat zijn verouderd, want tegenwoordig zouden we bijvoorbeeld een korte minigame moeten spelen in plaats van het kijken naar een animatie. Het laten werken van jouw monster in Monster Rancher 1 vind ik persoonlijk net iets praktischer omdat je bij het goed uitvoeren van een baan honderd munten krijgt. Deze kun je dan heel handig gebruiken voor de maandelijkse voedselvoorziening plus de eventuele snacks. Bij Monster Rancher 2 krijg je geen geld na het werken waardoor de enige manier om wat bij te verdienen gebeurt door te vechten.

Nadat je jouw eigen monster beter hebt gemaakt door deze te trainen tijdens het werken kun je eindelijk gaan vechten en meedoen aan competities. In tegenstelling tot het niks doen bij de banen, vind ik het vechten tot op de dag van vandaag naar nog best wel origineel. Het is namelijk de bedoeling om jouw monster te laten bewegen met de linker- en rechterschouderknop. Met de rechterschouderknop kom je dichterbij de tegenstander en met de linkerschouderknop loopt het monster naar achteren. Hoewel het uitleggen van het vechtsysteem wat ingewikkeld is, zie je op het scherm een dun balkje waar jouw monster op dat moment in de arnena staat. Bovendien zie je daar ook alle aanvallen die verdeeld zijn in blokjes. Pas als je boven een bepaald blokje staat kun je jouw tegenstander raken door op de A-knop te drukken. In de praktijk is dit echter veel ingewikkelder omdat de timing vrij belangrijk is, jouw monster z’n aanval kan missen en je op z’n energie moet letten. Per gevecht heb je 60 seconden om de tegenstander te verslaan, maar als dat niet lukt kun je alsnog winnen. De monster die de ander procentueel gezien het meest geraakt heeft wint dan. Door het tijdslimiet duur een gevecht niet al te lang, wat best prettig is. Hoewel het mij even duurde om het vechten goed onder de knie te krijgen, gaat na het winnen van wedstrijden uiteindelijk jouw rank omhoog. Daardoor kun je het opnemen tegen nog sterkere tegenstanders, maar dan moet je er natuurlijk nog wel voor zorgen dat je opnieuw jouw monster traint bij verschillende banen.

Monster Rancher 1

Monster Rancher 2

Oud, maar voor sommige ook vertrouwd

Zoals je in deze review heb kunnen lezen zijn Monster Rancher 1 en Monster Rancher 2 spellen die vrij oud zijn. Dit is dan ook te zien aan het uiterlijk en aan de niet zo’n mooie rand die aan de zijkanten staan. Toch gaven deze titels mij op een of andere manier een nostalgisch gevoel. Hoewel ik pas net geboren was toen het tweede deel uitkwam, heb ik wel ooit spellen gespeeld die er ongeveer zo uitzagen. De tekst is in het algemeen gelukkig goed te lezen, al zul je veel meer moeite moeten doen om de letters van afbeeldingen te ontcijferen. Verder is de muziek niet heel speciaal, maar het is wel goed om te zien dat de soundtrack van Monster Rancher 2 geremasterd is waardoor het nu voller klinkt.

Conclusie

Om maar meteen met de deur in huis te vallen verwacht ik niet dat mensen die nog nooit van Monster Rancher gehoord hebben deze titel in huis halen. Aan de andere kant weet ik zeker dat fans van deze serie een gat in de lucht gaan springen. Het prijskaartje van Monster Rancher 1 & 2 DX is ook iets aan de hoge kant, want de heruitgave kost namelijk €29,99. Wel blijf ik eerlijk door te zeggen dat Koei Temco er alles aan heeft gedaan om deze twee games een nieuw leven te geven. De nieuwe monsters zijn een leuke toevoeging en de geremasterde soundtrack is trouw gebleven aan het origineel. De titel is niet voor iedereen weggelegd, maar wie weet wordt dit het begin van een geheel nieuwe game.

+ Interessant vechtsysteem

+ Het ziet er nostalgisch uit…

– …maar ook gedateerd

DN-Score: 6.7