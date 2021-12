NES en SNES-ontwerper Masayuki Uemura is overleden

De hoofdontwerper van Nintendo's klassieke consoles is 78 jaar oud geworden.

Als je denkt aan Nintendo-legendes, wie komt er dan als eerste in je op? Shigeru Miyamoto, Satoru Iwata, Koji Kondo of Masahiro Sakurai wellicht? Maar zou je ook denken aan Masayuki Uemura? De meesten waarschijnlijk niet, maar toch is hij wel een van Nintendo’s belangrijkste werknemers ooit geweest. Het is vandaag in een persbericht door Ritsumeikan University van Kyoto, waar Uemura werkzaam was, aangekondigd dat hij op 6 december is overleden. Hij is 78 jaar oud geworden.

Uemura was de hoofdontwikkelaar van de Nintendo Entertainment System en de Super Nintendo Entertainment System. Beter bekend als de NES en SNES. Hij en zijn team waren verantwoordelijk voor het produceren van de consoles waar de grootste klassiekers in gaming op zijn geboren. Uemura begon in 1971 te werken bij Nintendo en had toen een grote hand in de ontwikkeling van de Color TV-Game-consoles, Nintendo’s vroegste poging tot het maken van een spelcomputer. Andere creaties van zijn team waren de Famicom Disk System, de Satellaview en de NES Zapper. Ook is Uemura de producer geweest van enkele NES-spellen, waaronder Ice Climber, Clu-Clu Land, Soccer, Baseball en Golf.

Tot 2004 was Uemura Algemeen Directeur van Nintendo Research & Development 2, waarna wegging bij Nintendo. Daarna was hij tot aan zijn dood de directeur van de Center for Game Studies bij de Ritsumeikan University. Wel is hij altijd een adviseur gebleven bij Nintendo’s Research and Engeneering Department. Simpel gezegd is Masayuki Uemura dus een essentieel figuur geweest in de geschiedenis van Nintendo en gaming in het algemeen. Zonder hem en zijn team hadden onze favoriete games er waarschijnlijk totaal anders uitgezien.

Onze gedachten zijn bij de familie en vrienden van Uemura en we wensen hen alle kracht en sterkte toe in deze zware tijd.