Loop Hero krijgt stoere release trailer

Ga mee naar het oneindige

Vanaf vandaag is het mogelijk om Loop Hero te spelen op jouw Nintendo Switch, uitgeverij Devolver Digital vierde de release met een toffe animatie video. Loop Hero is een avonturenspel waarbij kaarten een belangrijke rol spelen. Breidt jouw deck uit en zorg ervoor dat elke speler in jouw party goed genoeg is uitgerust om de strijd aan te gaan. Zoals de naam doet vermoeden is Loop Hero een spel die eindeloos gespeeld kan worden, waarbij elk willekeurig gegenereerde level een nieuwe uitdaging biedt. Plunder tegenstanders om zelf te kunnen upgraden, breidt jouw kamp uit en red de wereld!