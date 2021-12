Kijk je mee? The Game Awards 2021

Vannacht om 01:30 begint The Game Awards van dit jaar. Kijken jullie mee?

Het einde van het jaar komt in zicht, dus het is tijd voor The Game Awards. Tijdens deze show zal bekend worden gemaakt welk spel de titel Game of the Year mag dragen. Dit jaar zijn er 30 verschillende categorieën waarop gestemd kon worden. Reggie Fils Aime, oud-president van Nintendo of America, zal aanwezig zijn als presentator.

De show zit vol met aankondigingen, muziek en natuurlijk ook de prijzen zelf. In de afgelopen edities bracht Nintendo altijd wel nieuwe informatie. Zo werd onder andere gameplay getoond voor Breath of the Wild DLC en verschenen er Super Smash Bros. Ultimate aankondigingen. Het zal nog even afwachten zijn welke aankondigen we dit jaar krijgen.

Op welke aankondigen hopen jullie? Laat het ons weten.