De Switch had zijn beste week ooit – Diamond & Pearl op zes miljoen exemplaren

Na vijf jaar is de Switch nog lang niet uitgespeeld en blijft die immens populair.

In de week van 22 november heeft de Switch nieuwe hoogtes bereikt. Het is standaard dat de week van Black Friday enorm positief werkt op de verkoopcijfers, maar dat een console na vijf jaar nog steeds records verbreekt, is ongekend.

In 2019 verkocht de Switch bijvoorbeeld 600.000 exemplaren van de hardware. Dit jaar is dat volgens Nintendo dus een stukje meer. Zowel in Nederland als in Europa heeft het apparaat de verkooprecords van vorig jaar verbroken. Dit voornamelijk dankzij de bundel met Mario Kart en een Nintendo Switch Online lidmaatschap met de oudere Switch.

Bovendien heeft de Switch twee weken lang records verbroken betreffende software. De week van 15 november verbrak die het vorige Europese record qua sales en de week later was dat nieuwe record alweer verbroken. Dit mede dankzij de release van Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Deze games waren in het eerste weekend namelijk goed voor wereldwijde verkopen van meer dan zes miljoen exemplaren (digitaal en fysiek).

In maart gaat de Switch alweer zijn zesde jaar in en hoewel vaak generaties zes a zeven jaar meegaan lijkt het er nog niet op dat die zijn stoom aan het verliezen is.