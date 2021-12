Vier feest met Pokémon Unite

Pokémon Unite voegt binnenkort Dragonite toe tegelijk met een feestdagen evenement.

Thanksgiving is geweest, Sinterklaas is terug naar Spanje, maar de feestdagen zijn nog niet voorbij. Over een paar weken is het namelijk Kerst en aangezien dat wereldwijd goed wordt gevierd zie je het bijna overal wel terug. Zo ook in Pokémon Unite. Vanaf 15 december kun je genieten van een waar winterwonderland in Unite.

Tijdens het evenement zijn de arena’s flink bevroren. Van de planten tot het water alles is er aan gedaan om dat winterse gevoel naar boven te toveren. Bovendien zijn er in elke arena nieuwe Pokémon te vinden om te verslaan. Hieronder vallen onder andere Delibird, Beartic en Articuno. Ook is het menu volledig in Kerstsfeer met verschillende versieringen als een Kerstboom en zelfs een versie van het Noorderlicht. Tot slot kun je je trainer card aanpassen en er een soort Kerstkaart van maken met verschillende Kerststickers.

Natuurlijk zijn er ook verschillende tijdelijke evenementen zoals een soort advent calendar en verschillende verzamel evenementen die je belonen wanneer je veel speelt.

Nu zijn dit natuurlijk vooral leuke tijdelijke versieringen, maar waar het om gaat zijn natuurlijk de gameplay elementen. En die zijn er in overvloed dit evenement. Niet alleen met nieuwe outfits, maar ook met een nieuwe fighter en een nieuwe mode.

Qua outfits krijgt Pikachu een Kerstmannen outfit (compleet met slee om te teleporteren naar start), Crustle is een klassieke Kerstpudding en ontvangen Cramorant, Mr. Mime en Snorlax een Chef outfit. Garchomp, Blastoise, Gardevoir, Mamoswine en Dragonite krijgen daarentegen alleen een Kerstmuts. Naast de Pokémon krijgt ook de trainer speciale outfits die in hetzelfde thema zijn.

Nu noemde ik al Dragonite. Deze Pokémon is namelijk ook aangekondigd en ook vanaf 15 december beschikbaar. Zijn exacte moveset is niet onthuld, maar in de paar gameplay seconden dat die te zien is, is wel duidelijk dat die flink sterk is.

Tot slot is er nog een nieuwe modus aangekondigd. De 4 vs. 4 modus is tot 16 januari beschikbaar en bevat speciale regels. Zo kun je geen Battle Items meenemen, maar ontvang je een item na het verslaan van een Delibird. Wanneer je in deze modus KO gaat wordt je een sneeuwpop en zul je moeten wachten tot je smelt voor je verder kunt spelen.