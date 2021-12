Puzzle adventure OneShot aangekondigd voor de Switch

Ontdek een game waarin jij een actieve rol speelt.

Uitgever Dangen Entertainment en ontwikkelaar Future Cat hebben aangekondigd dat OneShot naar de Switch komt. Dit werd bekend gemaakt als viering van het vijf jarige bestaan van de game, die oorspronkelijk in 2016 naar de PC kwam. De trailer waarin dit bekend werd gemaakt kun je hieronder bekijken. Een release datum is helaas nog niet gegeven.

Het hoofdpersonage van OneShow is Niko, een kind van een andere wereld dat per abuis in deze terecht is gekomen. Het heeft de taak gekregen om licht te brengen in een verduisterde wereld. Dat doet het echter niet alleen, aangezien jij (jij als in JIJ) de taak hebt gekregen Niko te begeleiden. En wat hier ook aan de hand is in deze vreemde wereld blijft niet binnen de perken van het game scherm…