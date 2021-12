Dubbel zoveel gameplaybeelden Twelve Minutes

Dus zo ongeveer 24 minuten aan beelden van deze interactieve thriller!

Youtube kanaal Handheld Players heeft nieuwe gameplay beelden online gezet van Twelve Minutes, de interactieve thriller die gisteren op de Switch verscheen. De beelden geven een mooi kijkje in hoe de game draait op de Switch, en zijn natuurlijk ook geschikt voor iedereen die wil weten waar de game over gaat. Je kunt de video hieronder bekijken.

Twelve Minutes is een real time interactieve thriller, waarin je van bovenaf op de wereld neerkijkt. Het werkt door middel van een click en drag interface. De game start op een avond die je romantisch met je vrouw had willen doorbrengen. Al snel breekt er echter een politie detective je appartement binnen, die je vrouw beschuldigd van moord en jouw doodslaat. Maar niet getreurd, want echt dood ben je niet. Ga terug naar het begin en gebruik je kennis over de gebeurtenissen die gaan komen naar jouw voordeel. Weet jij jezelf uit de time-loop te bevrijden?