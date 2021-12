De hoogtepunten van november in Nintendo Monthly Rewind

Dit zijn de highlights van afgelopen maand!

Sinds eind vorig jaar is Nintendo begonnen met een nieuwe videoreeks: Nintendo Monthly Rewind. In deze handige videoreeks worden diverse hoogtepunten van de vorige maand besproken. Nu november als voorbij is, kunnen de hoogtepunten van afgelopen maand natuurlijk niet ontbreken.

In de video zien we onder andere de meest recente update van Mario Golf: Super Rush update voorbij komen en staat ook Pokémon Unite in de schijnwerpers. De nieuwe Nintendo Monthly Rewind kun je hieronder bekijken!