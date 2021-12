Astroneer krijgt nieuwe trailer en releasedatum

Verken de planeten en ontdek de geheimen!

In augustus werd bekend dat Astroneer naar de Nintendo Switch komt. Vandaag heeft ontwikkelaar System Era Softworks bekend gemaakt dat deze game op 13 januari 2022 zal verschijnen. Dit deed de ontwikkelaar door een nieuwe trailer te delen. Dit filmpje is onderaan dit artikel te bekijken.



In Astroneer zal je verschillende werelden moeten verkennen en hervormen. Hervormen is mogelijk door te graven, zo kan je maken wat je maar bedenkt. Zet daarnaast je leven op het spel in barre omstandigheden om zeldzame ontdekkingen te doen en de raadsels van het universum op te lossen.