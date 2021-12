Win prijzen in de Super Smash Bros. Ultimate European Online Challenge

Doe op 11 december mee aan het toernooi en win prijzen!

Nintendo heeft een toernooi aangekondigd voor Super Smash Bros. Ultimate waarmee je prijzen kunt winnen! De prijzen worden uitgedeeld in gouden munten die je kunt besteden in de Nintendo eShop. De 10 beste spelers krijgen elk 2500 gouden punten. De rest van de top 100 krijgt elk 1000 gouden punten. Omgezet naar euro’s is dat €25 voor de top 10 en €10 voor de top 100. Toch niet verkeerd voor een gratis wedstrijd!

Hieronder komen de specificaties over het toernooi:

De Super Smash Bros. Ultimate European Online Challenge is terug – en deze keer is iedereen van de partij! Om te vieren dat het roster compleet is houden we een onlinetoernooi waaraan elke vechter kan meedoen. Er zijn meer dan 100.000 gouden punten te winnen! Spelers kunnen op zaterdag 11 december van 14:00 uur tot 17:00 uur deelnemen aan één-tegen-één-gevechten via het menu Onlinetoernooi om een plekje in de top van het klassement te veroveren. Spelers hebben elk twee levens en gevechten duren vijf minuten. Voorwerpen en meters voor de ultieme smash zijn uitgeschakeld. Qua levels gaat het alleen om Ω- en Slagveld-versies, met levelgevaren uitgeschakeld. Aan het eind van het toernooi krijgen de tien beste spelers elk 2500 gouden punten. De rest van de top 100 krijgt elk 1000 gouden punten. De resultaten worden na afloop van het toernooi berekend en de winnaars worden uiterlijk op 20 december op deze site [die van Nintendo, niet op Daily Nintendo] bekendgemaakt.

Voor meer informatie over Nintendo Switch Online-abonnementen, die verplicht zijn voor dit toernooi, en voor de algemene voorwaarden kan je verder klikken naar de pagina van Nintendo. Veel succes aan alle deelnemers van het toernooi!

Er zijn meer dan 100.000 gouden punten te verdienen in de komende #SmashBrosUltimate European Online Challenge, die aanstaande zaterdag begint!



Doe mee 👇 https://t.co/XATrOhYbK5 — Nintendo Nederland (@NintendoNL) December 7, 2021