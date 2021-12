Sonic is aanwezig op The Game Awards

Krijgen we dan eindelijk Sonic Frontiers te zien?

The Game Awards komen er weer aan. Eind deze week zal Geoff Keighley de gamewereld op zijn kop zetten met zijn unieke show. Vandaag is duidelijk geworden dat ook Sonic aanwezig zal zijn tijdens de show. Het lijkt erop dat Sonic Frontiers dan officieel uit te doeken wordt gedaan, al is dat officieel nog niet bevestigd. Een gloednieuwe Sonic-titel werd eerder dit jaar al geteased door SEGA, maar verdere details ontbraken. Later werd ook de naam Sonic Frontiers geregistreerd door SEGA.

De aanwezigheid van Sonic is op een leuke manier bekendgemaakt. Zo vroeg ‘Sonic’ op Twitter aan Keighley of er nog een kaartje over is voor The Game Awards 2021. Dat resulteerde al snel tot een overeenstemming: wanneer Sonic Geoff Keighley op Twitter zal volgen krijgt de blauwe egel een ticket voor The Game Awards.

Of we Sonic Frontiers daadwerkelijk te zien krijgen tijdens The Game Awards weten we later deze week. De show begint vrijdag 10 december om 01:30 (’s nachts dus) en is dan live via Daily Nintendo te volgen. Via de site of ons YouTube kanaal. Hoop jij op de eerste beelden van een gloednieuwe Sonic-titel? Laat het ons hieronder weten!

Hey @geoffkeighley do you have any extra invites to TGA? — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) December 6, 2021