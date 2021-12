Monark krijgt nieuwe combat trailer

Bekijk de nieuwe combat trailer van deze krankzinnige RPG.

Half oktober werd bekend dat Monark op 25 februari 2022 voor de Nintendo Switch in het Westen verschijnt. De game kwam namelijk al eerder in Japan uit. NIS America heeft nu een nieuwe trailer online gezet waarin je kan zien hoe de combat is. Bekijk vooral dit filmpje onderaan dit artikel.

Monark speelt zich af op de Shin Mikado Academy. Jouw wereld, en die van iedereen in de Acadamy is plotseling in gevaar wanneer een mysterieuze en dodelijke mist de school omringt. Om je vrienden te kunnen redden betreed je the Otherworld, een dimensie gevuld met Daemon’s achter de echte wereld. In deze dimensie zul je de “Authority of Vanity ” moeten leren beheersen om duivels te kunnen oproepen, wiens kracht van de ego van hun meester komt. Weet jij deze sterk genoeg te krijgen om de 7 Pactbearers te verslaan die de school in hun greep houden?