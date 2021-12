Life is Strange: True Colors krijgt launch-trailer

Beleef het verhaal van een meisje met superkrachten!

Life is Strange: True Colors werd in juni aangekondigd voor de Nintendo Switch. Na uitstel is de game dan vandaag eindelijk digitaal in de eShop verschenen. De fysieke versie zal pas op 25 februari 2022 verkrijgbaar zijn. Vanwege de release heeft Nintendo een launch-trailer online gezet, die onderaan dit artikel te bekijken valt.

In Life is Strange: True Colors speel je als Alex Chen, die al een lange tijd haar “vloek” onderdrukt. Ze kan sterke emoties van andere “zien” en deze eventueel zelf beleven, absorberen of aanpassen. Wanneer haar broer omkomt in een vreemd ongeluk kan Alex haar gave niet langer onderdrukken en zal ze haar krachten moeten gebruiken om de waarheid te vinden. Welke donkere geheimen liggen er begraven in dit kleine stadje?