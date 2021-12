Garfield komt naar Nickolodeon All-Star Brawl

Vanaf 21 december kunnen Switch bezitters met Garfield aan de slag!

Op 5 oktober kwam de platform, fighter Nickolodeon All-Star Brawl uit. De game werd toen gemixt ontvangen. Een van de kritiekpunten was een gebrek aan content. Hier wilt developer Ludosity graag verandering in brengen. Vorige maand hebben ze al gratis kostuums aan de game toegevoegd. Ludosity heeft vandaag middels een trailer aangekondigd dat spelers vanaf 9 december met de lasagne etende kat Garfield aan de slag kunnen. Switch bezitters zullen helaas nog iets langer moeten wachten op deze toevoeging. Zij kunnen er op 21 december namelijk pas mee spelen. Garfield is de eerste van vele DLC-personages die in de toekomst nog gaan volgen.

Met welk Nickelodeon icoon hoop jij binnenkort de gevechtsring te betreden? Laat het weten in de reacties. Wil je Garfield in actie zien? Bekijk dan de trailer hieronder.