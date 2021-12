Gal*Gun Double Peace komt in 2022 naar Switch

Het tweede deel in de Gal*Gun-serie wordt opnieuw uitgebracht.

Ontwikkelaar Inti Creates heeft hun nieuwste game voor de Switch aangekondigd: Gal*Gun Double Peace. Dit is de tweede game in de Gal*Gun-serie, oorspronkelijk uitgebracht voor de PlayStation 4 en PlayStation Vita. Het spel zal op 17 maart 2022 wereldwijd uitkomen op de Switch. In het spel speel je als een onweerstaanbare jongeman die de vrouwen letterlijk van zich af moet schieten. Hij wil namelijk zijn liefde verklaren aan een specifiek meisje, maar moet zien te ontkomen aan de hordes vrouwen die hem eerst willen claimen.

Deze heruitgave zal ook alle DLC bevatten die oorspronkelijk voor de PlayStation uitgaves waren gemaakt. Ook is er kennelijk een nieuw openingsfilmpje gemaakt voor de Switch port. En spelers die al spelgegevens hebben voor Gal*Gun Returns of Gal*Gun 2 op hun Switch, kunnen reken op een extra bonus. Gal*Gun zal waarschijnlijk niet bij iedereen in de smaak vallen, maar voor liefhebbers van de serie is het fijn om de hele serie nu compleet te hebben op de Switch.

Hieronder delen we nog even de trailer voor Gal*Gun Double Peace. Heb jij ooit eerder Gal*Gun gespeeld? Zo niet, lijkt het je wat? Laat het ons weten in de reacties!