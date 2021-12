Ever Forward krijgt launch-trailer

Ontrafel de geheimen van een wereld tussen realiteit en verbeelding.

Ever Forward is een nieuwe puzzel avonturen game van ontwikkelaar Pathea Games, die we kennen van games als My Time At Portia. Om de release van de game te vieren heeft uitgever PM studios een launch-trailer gedeeld.

In Ever Forward speel je als Maya, een verdwaald meisje in een vreemde wereld tussen realiteit en verbeelding. Maya moet haar herinneringen ontsluiten en het tegen haar angsten opnemen om de geheimen van deze wereld te ontrafelen. Spelers zullen diverse uitdagende puzzels moeten oplossen om het mysterie rondom Maya’s verleden en haar duistere geheimen te onthullen. Ever Forward is vanaf vandaag voor 12,91 te downloaden in de E-shop. Bekijk de trailer hieronder.