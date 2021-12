Nieuwe update voor Fire Emblem Heroes

Een flinke nieuwe software update brengt onder andere Book VI met zich mee.

Fire Emblem Heroes verscheen alweer wat jaartjes terug voor mobiele apparaten, namelijk in 2017. Dat neemt echter niet weg dat er geen nieuwe content meer aan de game wordt toegevoegd. Vandaag verschijnt er namelijk een flinke nieuwe update voor de mobiele spin-off van de Fire Emblem-serie. Wat kun je allemaal verwachten met deze nieuwe update? We nemen het hieronder met je door.

De belangrijkste toevoeging zal de komst van Book VI zijn. Overigens kun je al meteen met Book VI aan de slag, ook wanneer je Book I tot en met V nog niet hebt afgerond. Daarnaast brengt de update ook de Mythic Hero Ash: Retainer to Askr met zich mee nadat je het vijfde deel van hoofdstuk 1 van Book VI hebt doorlopen. Tot slot krijgt Fire Emblem Heroes ook nog een gloednieuwe spelmodus genaamd Summoner Duels. In deze game mode stel je een team samen om de strijd aan te gaan in Favor Battles.

Benieuwd naar Book VI? Het openingsfilmpje welke online is verschenen kun je hieronder bewonderen!