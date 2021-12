Deze 15 spellen werden er in november 2021 het meest gedownload

Bewonder hier de volledige lijst!

Net zoals het begin van elke nieuwe maand brengt Nintendo traditiegetrouw een lijst naar buiten met daarin de populairste titels van de maand ervoor. Niet alleen spellen die al langer in de Nintendo eShop stonden deden het goed, maar er staan ook weer nieuwe games in die in de maand november verschenen.

Zo ontbreken uiteraard Pokemon Brilliant Diamond en Shining Pearl niet in de lijst. Niet geheel onverwachts vinden we deze titels bovenaan in de lijst. Dat ook Mario Party Superstars het nog steeds erg goed doet is ook geen grote verrassing. Dat is de nummer vier echter wel: Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition. Met name de Switch-versie werd door de media bijzonder slecht ontvangen, maar dat maakte de titel blijkbaar niet minder populair.

1. Pokemon Brilliant Diamond

2. Pokemon Shining Pearl

3. Mario Party Superstars

4. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

5. Star Wars: Knights of the Old Republic

6. Shin Megami Tensei V

7. Minecraft

8. Animal Crossing: New Horizons

9. Unpacking

10. Among Us

11. Mario Kart 8 Deluxe

12. Ruined King: A League of Legends Story

13. Stardew Valley

14. FIFA 22

15. Hextech Mayhem: A League of Legends Story