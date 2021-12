[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 49

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

Sam & Max: Beyond Time and Space

Verschijnt op: 8 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €16,79

Ben jij klaar voor de reis van je leven? Want op dit avontuur bezoek je niet enkel de noordpool en de ruimte, maar ook de Fountain of Youth en de hel. En dan kom je óók nog eens terug! Deze game van Sam & Max is een geremasterde versie waarbij kleine ontwikkelaars hun best hebben gedaan jouw speelervaring te verbeteren. De hoofdrolspelers zijn Sam, een grote detectivehond, en Max, een konijn dat graag verwarring veroorzaakt. Samen zijn zij de Freelance Police en ze gaan in dit spel vijf afleveringen met bijzondere problemen oplossen, samen met jouw hulp!

Monopoly Madness

Verschijnt op: 9 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Monopoly is terug, en gekker dan ooit! Mr. Monopoly is op zoek naar een vervanger op het moment dat hij op vakantie is, en de uitverkorene ben jij. Bereid je voor op een strijd tegen zijn rivalen om te laten zien dat jij een waardige vervanger bent. Monopoly is anders dan anders: er is namelijk geen speelbord meer! Je loopt door de straten op zoek naar geld, water en elektriciteit. Met 4 unieke omgevingen en 20 nieuwe speelbare karakters kan jij je lol op: in je eentje of met maximaal 6 spelers lokaal of online.

Monster Rancher 1 & 2 DX

Verschijnt op: 9 december 2021

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Monsters, wat moet je daar nu mee? In Monster Rancher 1 & 2 voed je ze op, train je ze en vecht je met jouw monsters tegen andere monsters om ze te verslaan. Het is zelfs mogelijk om te vechten tegen andere online spelers, of deel je Joy-Con met jouw vriend of vriendin en neem het tegen elkaar op. Het spel is zoals je wellicht gewend bent van het origineel, maar met een aantal verbeteringen: zoals een muziekdatabank en verbeterde besturing.