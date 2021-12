Fortnite Chapter 3 nu live

Het hele eiland is er ondersteboven van.

Eens in de zoveel tijd gooit Epic Games Fortnite helemaal om door een compleet nieuw hoofdstuk in te gaan. Zo ook vandaag. Het derde hoofdstuk is vanaf vandaag speelbaar en bevat een compleet nieuw eiland met nieuwe locaties en functies.

Zo is sliding toegevoegd om snel te kunnen manoeuvreren, dit terwijl je wel nog kunt schieten en bouwen. Ook kun je in een Squad sneller naar je teamgenoten kruipen om gered te worden en kun je zelfs spullen oprapen. Tot slot in de updates betreffende het verplaatsen op het eiland kun je vanaf volgende week (11 december) rondslingeren als Spider-Man. Dit door zijn web-shooters aan te doen. Dit handige item kun je niet alleen met de skin van Spider-Man (welke in de Battle Pass zit) gebruiken, maar met iedere skin die je maar hebt.

Over nieuwe functies gesproken voegt Epic ook kampen toe aan Fortnite. Door een tent neer te zetten kun je healen of items opsparen voor volgende rondes. Deze tenten kun je wanneer nodig ook weer oprapen en op een nieuwe locatie zetten wanneer de storm bijvoorbeeld eraan komt.

XP voor de Battle Pass wordt ook niet meer exclusief verdient in Battle Royale. Door accolades te verdienen kun je namelijk ook XP ontvangen. Accolades kun je bijvoorbeeld verdienen dankzij creators die deze toevoegen aan hun maps of games.

De volledige details zijn hier te vinden op de officiële site en in onderstaande trailer.