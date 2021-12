Schattige Visual Novel A Year of Springs onderweg naar de Switch

Deze hartverwarmende Visual Novel is vanaf 10 december beschikbaar op de Switch.

A Year of Springs is een hartverwarmende Visual Novel over de vriendschap tussen drie vrienden. Deze game kwam eerder dit jaar naar Steam, maar is nu ook onderweg naar de Switch. Dat heeft uitgever Ratalaika Games bekend gemaakt. De titel staat gepland voor 10 december. Hieronder kun je alvast de launch trailer bekijken.

In A Year of Springs beleef je drie verhalen, elk gecentreerd rond een ander hoofdpersonage. In ONE NIGHT, HOT SPRINGS bezoek je de hot springs als Haru, een jonge maar ietwat nerveuze trans vrouw. Ze wil zich gewoon vermaken tijdens haar trip met Manami, maar wil geen problemen veroorzaken. In LAST DAY OF SPRING speel je een week als Erika, een goed bedoelde ex-delinquent. Ze wil een dagje Spa plannen voor Haru, maar komt daarbij meer problemen tegen dan ze dacht. En in het verhaal SPRING LEAVES NO FLOWERS speel je als jonge student Manami. Help haar na te denken over wat vriendschap en romantiek voor haar betekent terwijl je een dag doorbrengt met haar, Haru, Erika, en haar vriendje.