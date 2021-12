[Review] Gang Beasts – Grappig maar wel érg simpel

Gang Beasts lijkt op het eerste oog een party game die iedereen in huis moet halen. Maar de vraag blijft, is dit ook zo?

Heb je een perfect spel nodig voor feestjes? In deze review kijken we of de net verschenen Nintendo Switch-game Gang Beasts dan wat voor jou kan zijn. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Gang Beasts is niet een heel complex spel, maar het is nog best wel okay voor de prijs. Het spel bevat dezelfde aparte controls als een welbekend ander spel genaamd Human Fall Flat. Hierbij fungeren twee knoppen op je controller als je handen, waarna als je deze indrukt, je iets vastpakt. Dit kan de andere speler zijn maar ook een object. Dat klinkt op papier dan ook erg eenvoudig. De controls bleken naar mijn mening echter best onhandig in het begin. Ik en mijn vriend waren vooral uit aan het zoeken hoe we bepaalde dingen moesten uitvoeren. Zo kun je mensen slaan, optillen, meetrekken en duwen.

Het doel van Gang Beasts is ook vrij simpel, namelijk dat je samen met je vrienden in een level wordt gedropt. Hierin is het doel dat je elkaar van het level afgooit. Elk level heeft een bepaalde afgrond waar je je vrienden mooi in kunt laten verdwijnen. De levels zijn wel leuk maar mistte vaak nog wel wat uitwerking. Zo zie je meestal wel wat het level moet voorstellen, maar ik had toch net wat meer verwacht.

Wellicht iets te simpel?

Als je het spel opstart krijg je meteen de opties om spelers toe te voegen, je poppetje te verkleden met verschillende assesoires en het spel te beginnen. Hierna beginnen vrijwel direct de potjes waarin je het tegen je vrienden opneemt. Ook is er de optie om online met andere mensen te spelen, wat wel leuk is. Zelf ben ik van mening dat dit soort spellen het leukste zijn als je vier spelers lokaal hebt, maar de optie is er in elk geval.

Zoals ik al eerder zei is dit niet een heel complex spel, je zult dit dan ook geen uren achter elkaar spelen. Het is leuk voor wellicht 30 minuten per speelsessie, daarna wordt het al snel eentonig. Het doet wat het moet doen, maar ik had gehoopt voor een iets gekkere atmosfeer. Ook had ik gehoopt dat het spel iets meer inhoud zou hebben, aangezien je al snel tegen dezelfde levels aanloopt.

Conclusie

Niet een hele lange review helaas, maar het is dan ook een heel kort spel. Je start het op, pakt je karakter, vecht tegen je vrienden en sluit het spel weer. Het is niet heel bijzonder maar is wel leuk om op feestjes te spelen. Het is geen geweldig spel maar het vervult de behoefte die het probeert te vervullen. Een kort leuk en grappig spel die je met je naaste of online vrienden kunt spelen. Niet geweldig, maar ook niet super slecht.

+ Het is duidelijk wat voor een behoefte het spel bij de speler wilt vervullen en slaagt hier ook in

– Redelijk simpel, niet heel complex, niet super veel content

DN-Score: 5.5