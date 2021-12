[Prijsvraag] Win een Pokémon merchandise pakket

Wil jij kans maken op Pokémon merchandise? Klik dan snel verder!

Het is tijd voor onze eerste prijsvraag van de december jubileum maand en deze staat in het teken van Pokémon. Pokémon is namelijk de afgelopen 25 jaar uitgegroeid tot de grootste franchise ter wereld met meer dan 108 miljard dollar aan opbrengsten. Dit is natuurlijk gespreid over alles wat er van Pokémon uit is gekomen. Van de kaarten tot de anime. Stuk voor stuk heeft het bijgedragen aan herinneringen, vriendschappen en soms zelfs liefdes. Dus geen betere optie dan met hiermee te beginnen.

Dankzij Gameland Groningen kunnen wij een Pokémon merchandise pakket weggeven. Dit pakket bestaat uit meerdere figures van onder andere Squirtle en Leafeon en een pakje Pokémon kaarten. Als bonus hebben we ook nog twee LEGO Mario figuren toegevoegd.

Wat moet je hiervoor doen? Het is erg simpel, wij willen graag horen wat jouw favoriete herinnering is aan Pokémon in de afgelopen jaren. Misschien is het lastig om wat te bedenken daarom hebben we onderaan dit artikel twee Pokémon video’s staan voor wat inspiratie. Deze actie loopt tot 11 december 23:59 Nederlandse tijd.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaar wordt zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De winnaar zal via de mail die geregistreerd staat bij Daily Nintendo benaderd worden voor de prijs. Bij verzenden van fysieke prijzen is Daily Nintendo niet verplicht voor vervanging te zorgen indien er iets mis gaat bij de bezorgdiensten.