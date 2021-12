Launch trailer Detective Di: The Silk Rose Murders

Los gruwelijke moorden op in het oude China

Pixel point-and-click game Detective Di: The Silk Rose Murders verscheen gisteren op de Switch. Om dat te vieren hebben ontwikkelaar Nupixo Games en uitgever RedDeerGames een launch trailer vrijgegeven. Hierin wordt de game nog even van zijn beste kantlaten zien. De trailer kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Detective Di: The Silk Rose Murders speelt zich af in de Chinese hoofdstad tijdens de Tang Dynasty. Iemand is systematisch jonge vrouwen aan het vermoorden en laat kaarten vol raadsels en vreemde waarschuwingen achter op de plaats delict. Na een zeer moeilijke zaak foutloos te hebben opgelost vraagt Keizerin Wu Zetian jouw persoonlijk om de persoon achter deze misdaden te vinden. Vind de waarheid achter de moorden terwijl je samenwerkt met de eerste en enige Keizerin van China.