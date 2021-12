Verlies jezelf in Disney Magical World 2: Enchanted Edition – nu verkrijgbaar

Ontmoet Mickey en zijn vrienden en verken het magische Castleton.

Disney Magical World 2 verscheen in 2016 voor het eerst op de Nintendo 3DS. In dit spel kun je je Mii volledig aanpassen aan jouw stijl en een avontuur aangaan Mickey Mouse en vrienden. Jij moet je namelijk vestigen in Castleton.

Jij als nieuwe bewoner zal steeds meer over de wondere wereld en de geweldige buren te weten krijgen, maar waar je echt naar moet uitkijken zijn de mysterieuze portalen. Elk portaal brengt je naar andere werelden vol met meer Disney-personages en vele activiteiten. Zo kun je een café beheren of Magische Droomparades uitvoeren. Er is voor ieder wat wils.

Ter ere van de lancering heeft Bandai Namco de launchtrailer uitgebracht.