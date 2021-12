Reggie wordt presentator op de Game Awards 2021

Waar zal de welbekende Nintendo legende het toch over gaan hebben?

Volgende week vrijdag 10 december worden de Game Awards weer uitgereikt. Het evenement wordt uitgezonden op Youtube en Twitch om 02:00 uur Nederlandse tijd. In aanleiding naar het evenement is presentator Geoff Keighley op Twitter aan het aankondigen wie het programma (naast hem) gaan presenteren. Zo heeft hij eerder al aangekondigd dat acteur Simu Liu, bekend van de Marvel-film Shang-Chi een opwachting maakt tijdens het evenement. Voormalig Nintendo of America president Reggie Fils-Aime kan nu ook aan die lijst worden toegevoegd.

It wouldn’t be #TheGameAwards without him!



We are thrilled to welcome back @reggie as a presenter next week! pic.twitter.com/cu9tHlVmng — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 2, 2021

Waar Reggie over zal gaan vertellen tijdens de show is nog niet duidelijk. Eerder deze week werd al bekendgemaakt dat er een wereldpremiere die al 2en half jaar in ontwikkeling is zal worden getoond. Daarnaast komt Metroid Dread in aanmerking voor Game of the year. De Game Awards lijken dit jaar dus erg interessant te gaan worden. Blijf jij op om de Game Awards te kijken of lees jij het nieuws toch liever achteraf terug? Laat het ons weten in de reacties!