Paper Mario komt naar Nintendo Switch Online

De RPG-klassieker keert terug!

Het is eindelijk zover! Op 10 december komt de Nintendo 64-klassieker Paper Mario naar Nintendo Switch Online. Net zoals alle Nintendo 64-spellen is deze heruitgave exclusief voor leden met een Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement. Het is momenteel onduidelijk of er die dag nog meer spellen zullen komen. Het lijkt er echter op dat Nintendo het zal laten bij Paper Mario.

Paper Mario is een fantastische RPG die een waardevolle toevoeging aan de service zal zijn. Ook was deze game het begin van een geliefde, maar controversiële serie. Ben jij van plan om Paper Mario te spelen? Gaat het jouw eerste keer worden of is dit jouw excuus om eindelijk terug te keren? Laat het ons weten in de reacties!

Unfold a hilarious role-playing quest when Paper Mario joins the growing library of #Nintendo64 games available to #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 10/12. pic.twitter.com/EY2XiR7n6Y — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) December 3, 2021