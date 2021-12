Omno komt op 16 december naar de Nintendo Switch

Vanaf 16 december voor 14,99 te downloaden in de E-shop

Op 28 juli kwam Omno al uit voor de Playstation, Xbox en de PC. De game werd toen goed ontvangen. In maart werd er al een Switch-versie van de game aangekondigd, maar deze liet iets langer op zich wachten. Ontwikkelaar StudioInkyfox heeft op Twitter laten weten dat de game op 16 december zal verschijnen. De game is dan voor 14,99 te downloaden in de Nintendo E-shop.

Omno is een exploratie, adventure game over een reis door een eeuwenoude wereld vol wonderen. In de game zul je onder andere: mooie bossen, hete woestijen en ijskoude Tundra’s bezoeken. Onderweg zal je veel grote en kleine wezens ontmoeten. Denk aan: verlegen, rotsachtige krabben, vriendelijke schildpadden en misschien zelfs een behulpzame dinosaurus. De wereld van Omno is gevuld met puzzels, platform uitdagingen en verborgen geheimen. De magische staf van de speler zal de sleutel vormen voor het oplossen van deze puzzels. Daarnaast stelt het de speler instaat om razendsnel te rennen en door de wolken te zweven. Bekijk de trailer hieronder: