Metroid Dread ontwikkelaar Mercurysteam’s volgende game heeft codenaam “Project Iron”

Mercurysteam de ontwikkelaar achter de fantastische 2D Metroid games sinds Metroid Samus Returns, heeft aangekondigd dat ze bezig zijn met hun volgende game. Het zou gaan om een gloednieuwe third-person actie RPG, die zich afspeelt in een duistere fantasiewereld. De game wordt gemaakt in samenwerking met: Digitalbros Group en 505 Games. De uitgever die we kennen van games als: Control en Terraria. Deze nieuwe game heeft de codenaam: Project Iron gekregen. In tegenstelling tot de Metroid games zal Mercurysteam met Project Iron een multiplatform game gaan maken. Hopelijk wordt de Switch een van die platformen. Het project krijgt een startbudget van 27 miljoen euro. Rafi en Rami Galante mede CEO’s van de Digital Bros Group hebben het volgende over de aankondiging te zeggen:

“We are thrilled to work with the team at MercurySteam, a proven studio that over the years has created numerous phenomenal IPs – including the recent hit release Metroid Dread in partnership with Nintendo. With MercurySteam’s creative vision and talent and 505 Games extensive experience, gamers can expect a high-quality, captivating and engaging videogame.”