[Giveaway] Win Let’s Sing 2022 voor de Switch!

Zing jij binnenkort de stem uit je lijf?

Het is weer de hoogste tijd voor karaoke want Let’s Sing 2022 is nu verkrijgbaar voor onder andere de Nintendo Switch. En terwijl Vera momenteel volop aan het zingen is voor haar review, maak jij ook kans op een digitaal exemplaar van de game. We mogen namelijk één digitale versie van Let’s Sing 2022 verloten. Meezingen kan vervolgens gemakkelijk via je smartphone met de bijbehorende app. In de game is het mogelijk om met 30 nieuwe hits mee te zingen met jouw prachtige stemgeluid. Denk aan nummers van Justin Bieber, Jason Derulo of klassieke hits van de Backstreet Boys.

Wat moet je doen om kans te maken op deze toffe game? Simpel! Laat ons hieronder weten wat jouw favoriete nummer is om op mee te zingen. Meedoen kan tot en met 2 december aanstaande. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gamakkelijk én gratis aan!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per privebericht verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.