Dynasty Warriors 9: Empires krijgt gloednieuwe trailer

Check de nieuwste beelden van Dynasty Warriors 9: Empires

We moeten inmiddels alweer even terug naar 2020, september om precies te zijn. Toen werd Dynasty Warriors 9: Empires aangekondigd voor de Nintendo Switch. En terwijl de game aanvankelijk nog dit jaar zou verschijnen, weten we inmiddels dat de titel begin 2022 uitkomt. Vandaag hebben we een nieuwe (Japanse) trailer van de game voor je vol met nieuw beeldmateriaal.

Ondanks dat je in dit nieuwe deel nog steeds tegen hordes vijanden zult vechten, worden er dit keer wél allerlei strategische elementen aan de game toegevoegd. Zet je zwaard en strategie-skills in om het oude China te veroveren. Zet je beste units neer op de meest strategische punten. Zo kun je de tegenstander verslaan in de meest chaotische gevechten. Het beloofd weer een heftig spektakel te worden waarin je tegen zoveel mogelijk vijanden vecht in het oude China.

Kijk jij ook zo uit naar Dynasty Warriors 9: Empires?