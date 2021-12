Bullet-hell shoot ‘em up meets RPG in launch-trailer Archvale

Ben jij bullet-proof?

Vandaag is Archvale uitgekomen in de eShop voor de Nintendo Switch. Het door Humble Games uitgebrachte spel is een RPG wormgegeven met pixels waarbij je jouw wapen naar keuze oppakt en je een uitweg worstelt langs verschillende tegenstanders. Deze ‘bullet-hell’ ervaring geeft je de kans om zoveel mogelijk aanvallen te ontwijken terwijl je van level naar level gaat. Bouw nieuwe wapens en bouw deze omgeving opnieuw op terwijl je het gevecht nooit uit de weg gaat. Vandaag is de nieuwe trailer samen met het spel uitgebracht, neem een kijkje!