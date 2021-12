Verhalend avontuur Paradise Lost deze week nog naar de Switch

Ga op ontdekking in een wereld waarin de tweede wereldoorlog anders afliep dan bij ons...

Uitgever All in! Games en ontwikkelaar PolyAmourous hebben aangekondigd dat hun verhalende avonturen game Paradise Lost naar de Switch komt. Dit verhaal, welke zich afspeelt in een wereld met een alternatieve geschiedenis, verschijnt op 3 december op de Switch. De trailer die dit aankondigde kun je hieronder bekijken.

Paradise Lost speelt zich af in een wereld waarin de tweede wereldoorlog anders afliep dan bij ons. In plaats van de 5 jaar die we gewend zijn ging de oorlog nog 20 jaar door, en eindigde pas nadat Europa werd platgegooid met atoombommen. Het hart van Europa is dan ook een plek waar niemand meer komt, een plek van totale vernietiging en dodelijke straling. De game speelt zich af in 1980, waar een jongen genaamd Szymon een verlaten Nazi bunker vind. Hier ontdekt hij een wereld waar de Slavische mythologie gemixt is met retro-futuristische technologie. Ontdek het verhaal van deze bunker, van zijn creatie tot de overname van Poolse rebellen en hun uiteindelijke lot. Wat is hier gebeurd?