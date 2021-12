Terraria update “Journey’s End” bevestigd voor de Switch

De update brengt enorme hoeveelheden content met zich mee!

De Switch versie van Terraria krijgt in januari een enorme update. Dzee update, “Journey’s End” genaamd, kwam op 16 mei 2020 naar de PC. Het heeft dus even geduurd, maar de update verschijnt begin volgend jaar ook op de Switch. De update staat namelijk gepland voor 4 januari 2021. Het bevat bakken vol nieuwe content, waaronder nieuwe speelmodussen, vijanden en vele quality of life changes.

Zo is één van de grootste toevoegingen is bijvoorbeeld de nieuwe Master mode. Dit is een mode waarin de gevechten een stuk moeilijker worden, maar elke verslagen baas unieke beloningen geeft. Daarnaast is er ook “Journey Mode” welke extra opties geeft waarmee je bijvoorbeeld items kan dupliceren, het weer kan aanpassen, naar eigen inzicht spawn rates en de moeilijkheidsgraad kan aanpassen en meer.

Maar ook aan nieuwe vijanden is er geen gebrek. Zo kun je bijvoorbeeld tegen de bullet-hell geinspireerde Empress of Light vechten of kun je op de vuist gaan met de imposante Queen Slime. Ook is er een bestiary toegevoegd waarin je vijanden, bondgenoten en andere wezens kunt registreren. En dat is nog naast de nieuwe golf optie, nieuwe evenementen tijdens het weer, nieuwe biomes en een bult nieuwe muziek. Genoeg te doen dus!