Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue is uitgesteld naar 2022

Bevecht de vlammenzee en red alle mensen in nood!

Begin oktober werd nog aangekondigd dat Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue in december 2021 uit zou komen op de Nintendo Switch. Ontwikkelaar Dejima heeft vandaag gemeld dat de game uitgesteld is naar 2022. Daarbij heeft Thunderful Games een filmpje online gezet met nieuwe gameplay van deze titel. Bekijk deze onderaan dit artikel.

In Firegirl: Hack ‘n Splash Rescue speel je als een nieuwe vrouwelijke brandweerman die nieuw leven moet blazen in een oud verlaten brandweerstation. Natuurlijk hebben de mensen in de stad je hulp nodig als er een brand uitbreekt. Bij de branden moet je het niet alleen opnemen tegen de gigantische vlammenzee, maar staan er ook nog vlam monstertjes op je te wachten.